Парун, Афганистан, , 12:55 — REGNUM Пожары в лесах афганской провинции Нуристан продолжаются уже тринадцатый день, но попытки локализовать огонь пока безуспешны.

Лесной пожар

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В интервью газете «8 Собх» ряд граждан выразили обеспокоенность по поводу непрекращающихся пожаров и призвали к глобальным усилиям по борьбе с возгоранием.

Они говорят, что проблема лесных пожаров в Нуристане является экологической проблемой, и что международные организации в Афганистане должны работать над предотвращением их дальнейшего распространения.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили СМИ, что пожары в лесах Нуристана и Кунара с помощью населения взяты ими под контроль. При этом местные источники сообщают противоположную информацию о продолжающихся пожарах.

Ряд граждан заявляют, что необходимо просить соседние государства помочь в тушении пожара.

Причины пожаров пока не установлены.

За более чем десять дней пожаров в Нурграмских лесах Нуристана выгорели леса площадью в десятки акров, и пожары в этих лесах продолжают распространяться.