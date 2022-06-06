Потушить лесной пожар в афганском Нуристане не могут почти две недели
Парун, Афганистан, 6 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Пожары в лесах афганской провинции Нуристан продолжаются уже тринадцатый день, но попытки локализовать огонь пока безуспешны.
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В интервью газете «8 Собх» ряд граждан выразили обеспокоенность по поводу непрекращающихся пожаров и призвали к глобальным усилиям по борьбе с возгоранием.
Они говорят, что проблема лесных пожаров в Нуристане является экологической проблемой, и что международные организации в Афганистане должны работать над предотвращением их дальнейшего распространения.
Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили СМИ, что пожары в лесах Нуристана и Кунара с помощью населения взяты ими под контроль. При этом местные источники сообщают противоположную информацию о продолжающихся пожарах.
Ряд граждан заявляют, что необходимо просить соседние государства помочь в тушении пожара.
Причины пожаров пока не установлены.
За более чем десять дней пожаров в Нурграмских лесах Нуристана выгорели леса площадью в десятки акров, и пожары в этих лесах продолжают распространяться.