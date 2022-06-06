Тель-Авив, Израиль, , 15:44 — REGNUM Израиль опроверг заявление Ливана о том, что он посягает на спорное месторождение природного газа в Средиземном море, но исключил перспективу конфликта, передает 6 июня Reuters.

Израильский флаг Djampa

После нескольких месяцев тупика в переговорах о разграничении морских пространств при посредничестве США Бейрут в воскресенье 5 июня предостерег от какой-либо деятельности в спорной зоне. Так он отреагировал прибытие судна лондонской компании Energean для добычи газа для Израиля.

Израиль утверждает, что упомянутое месторождение находится в его исключительной экономической зоне, а не в спорных водах.

«Это очень далеко от реальности», — отозвалась о претензиях Ливана министр энергетики Израиля Карин Эльхарар в интервью тель-авивскому радио 103 FM и добавила, что со стороны Израиля «однозначно не было» никаких посягательств на спорную территорию.

Группировка «Хезболла» ранее предостерегала Израиль от бурения на спорной территории до тех пор, пока вопрос не будет решен, и заявила, что примет меры, если это произойдет.

Отвечая на вопрос о перспективах эскалации конфликта, Эльхарар сказала: «Нас там вообще нет. В самом деле, это такой разрыв [между риторикой и реальностью], что я не верю, что они предпримут какие-то действия».

Однако она добавила: «Израиль ведет подготовку, (и) я не рекомендую никому пытаться застать Израиль врасплох».

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля разогнали демонстрантов на границе с Ливаном