Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ перед судом предстанет 63-летний горожанин по обвинению в убийстве сестры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено 30 октября 2021 года.

Нож Ryk Neethling

В тот вечер к проживавшему с женой мужчине приехала в гости родственница. Втроём они начали распивать спиртное, пока между братом и сестрой не возник спор из-за пустующего дома родителей.

«Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору, в ходе которой мужчина схватил со стола нож и нанес им сестре множество ударов по различным частям тела», — отметили в ведомстве.

В результате женщина скончалась на месте, а обвиняемый лёг спать. На следующее утро он увидел тело покойной и, вспомнив события прошлой ночи, позвонил в полицию.

Первоначально он написал явку с повинной, однако после того, как эксперты опровергли его версию об убийстве в состоянии аффекта, он начал отрицать свою вину. Тем не менее, к настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем дело направлено в суд.