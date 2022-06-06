Владимир, 6 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 930 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 132 пациента, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3469 человек. Подтвержден один новый летальный случай.