Сеул, 6 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Заместители министров иностранных дел семи стран Индо-Тихоокеанского региона обсудили 6 июня недавно запущенную экономическую инициативу США в Индо-Тихоокеанской регионе (IPEF) и меры сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, со стороны Южной Кореи в 25-й консультативной онлайн-встрече, проходившей под председательством заместителя госсекретаря Уэнди Шерман, принял участие второй замглавы МИД Южной Кореи Ли До Хун.

В мероприятии также приняли участие представители Австралии, Индии, Новой Зеландии, Вьетнама и Японии.

Ли До Хун поделился с коллегами процессом подготовки правительства Южной Кореи к переговорам по IPEF, сообщил о планах провести в ноябре текущего года министерскую встречу по Глобальной повестке дня в области безопасности здоровья (GHSA), а также о планах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провести обучающую программу в рамках борьбы с пандемией коронавируса.