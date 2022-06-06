Париж, 6 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Бывшего вице-президента генерального совета О-де-Сен во Франции 74-летнюю Изабель Балкани выписали из больницы, передает BFM TV.

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Адвокат Изабель Балкини заявил, что политик перенесла очень тяжелую операцию в больнице по удалению средней доли правого легкого и части бронхов.

По словам адвоката, состояние здоровья политика остается чрезвычайно хрупким и тревожным, и в ближайшие недели и месяцы потребуется серьезное лечение.

Напомним, Изабель Балкани была приговорена к трем годам лишения свободы, но суд принял во внимание состояние ее здоровья. Политик должна отбыть наказание за уклонение от уплаты налогов.