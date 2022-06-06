Москва, 6 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Инновационную технологию производства деталей авиационных двигателей с помощью сварки трением внедряет государственная корпорация Ростех. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Авиационный двигатель

Уточняется, что в современных авиадвигателях широко применяются детали из жаропрочных материалов, которые обладают устойчивостью к высоким температурам, но не поддаются сварке традиционным методом плавления и потому соединяются с помощью сверхпрочных болтов.

Также указывается, что новая технология позволяет заменить болты в соединениях деталей из жаропрочных материалов с помощью сварки, что ведет к снижению веса конструкции при лучших прочностных характеристиках и увеличению ресурса силовой установки.

Кроме того, отмечается, что метод изготовления деталей роторов газотурбинных двигателей из экспериментальных никелевых сплавов позволит добиться целого ряда конкурентных преимуществ для перспективных двигателей, которые значительно повысят технические характеристики конечного продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый российский KVM-коммутатор, предназначенный для управления десятком компьютеров с одного рабочего места, представила государственная корпорация Ростех.