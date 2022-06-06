Мадрид, 6 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключила возможности отправки на Украину танков «Леопард» и зенитных ракет. Об этом она заявила в эфире телеканала Telecinco.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

По её словам, Испания продолжит поддерживать Украину «в рамках своих возможностей» и в координации с другими странами.

Роблес также заявила о солидарности Испании с Украиной, и попросила «максимального спокойствия и благоразумия» в рамках сложившейся ситуации.