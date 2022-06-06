Кишинёв, 6 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Молдавия не нуждается в военной помощи, но её границам требуется обеспечить безопасность. С таким заявлением 6 июня выступил спикер Палаты депутатов парламента Румынии Ион-Марчел Чолаку на брифинге в ходе визита в Кишинёв.

Румынские солдаты

«Думаю, здесь зона, в которую Румыния должна быть больше вовлечена вместе с Молдовой. Румыния — щит для Молдовы и так должно быть», — сказал Чолаку.

Выступающий вместе с ним председатель парламента Молдавии Игорь Гросу добавил, что Молдавия, согласно конституции, является нейтральным государством, но силовые ведомства республики нужно укреплять. В том числе требуется защита границ страны.

Стоит отметить, в парламент Молдавии на прошлой неделе внесли на рассмотрение законопроект, который предполагает допуск на территорию республики иностранных вооружённых подразделений. Планируется разрешить им действовать в 30-километровой приграничной зоне.