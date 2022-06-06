Саратов, 6 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В связи с продолжительным ливнем в Саратове были подтоплены некоторые участки дорог, временно приостанавливалось движение нескольких маршрутов электротранспорта, в том числе по причине падения деревьев. Такая информация была озвучена на заседании штаба в мэрии города 6 июня, сообщает пресс-служба.

ИА REGNUM Ливень

По информации ЕДДС Саратова, в ночь с 5 на 6 июня упало четыре дерева. Коммунальные службы занимаются распилом и вывозов порубочного материала, а также при необходимости проводят обрезку старых деревьев.

По состоянию на 11 часов утра 6 июня все маршруты электротранспорта в городе работают в штатном режиме, продолжается зачистка трамвайных путей. Из-за непогоды были выведены из строя четыре светофора в Ленинском районе, работа трех уже восстановлена, на еще одном светофоре продолжаются ремонтные работы.

Особенно последствия ливня проявились в Ленинском районе, где вода залила подъезды многоквартирных домов по ул. Студеной, Тархова, Лебедева-Кумача. Также были подтоплены дороги по Вольскому тракту и ВСО. Представители МУП «Водосток» доложили, что над устранением затопления работали восемь бригад, подтопления устранены, дождеприемники очищены и отводу воды ничего не препятствует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Гидрометцентра России, 6 июня в Саратовской области сильный ливневый дождь, очень сильный дождь, гроза, град, ветер 20−25 м/с. Ливни и грозы ожидаются в Башкирии.

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