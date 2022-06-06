Москва, 6 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Украина бросает практически все имеющиеся у неё ресурсы для того, чтобы сдержать натиск российских войск в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. Об этом 6 июня заявил командир батальона Донецкой Народной Республики «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, противник бросил на это направление свои лучшие силы — украинский спецназ и иностранных наемников. Однако это не помогает Киеву удержать контроль даже на окраинах Северодонецка в промышленной зоне.

«Этот хваленый украинский спецназ не выдерживает натиска нашей пехоты. Но я полагаю, что мы замкнём в кольцо Северодонецк», — сказал Ходаковский.