Кострома, 6 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Осенью 2022 года в Костромской области пройдёт 18 избирательных кампаний. Об этом со ссылкой на документы Избирательной комиссии региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИК Костромской области

Жители области выберут глав Шарьи, Чухломы, Судиславского района, состоятся досрочные выборы главы Кадыя. Во вновь образованных муниципальных округах — Поназыревском и Пыщугском определят состав представительных органов власти. В шести сельских поселениях Буйского, Нерехтского, Судиславского, Шарьинского и Красносельского районов изберут глав и депутатов муниципальных советов.

Повторные выборы депутатов состоятся в Костромском, Красносельском районах. Довыборы законотворцев будут объявлены в Шарье и Солигаличе.

Кроме этого, в Единый день голосования костромичам предстоит определить депутата Костромской областной думы по одномандатному округу №3 в Фабричном районе. Место стало вакантно после того как заместитель председателя законодательного собрания Иван Богданов был назначен заместителем губернатора по внутренней и информационной политике.

Выдвижение кандидатов на довыборы пройдёт с 27 июня по 31 июля 2022 года. Известно, что «Единая Россия» направит на них городского депутата, главврача окружной больницы Костромского округа №1 Владимира Храмова. От ЛДПР пойдёт областной координатор партии Александр Спиридонов или экс-депутат гордумы Костромы Иван Сабуров. В списке КПРФ кроме прочих значится имя Андрея Тарасова, участвовавшего в довыборах в облдуму по 11 округу в 2021 году. Партия «Справедливая Россия — За правду» не раскрывает своих кандидатов.