Калуга, 6 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2022 года реализовано пять оперативно-профилактических мероприятий «Цунами» и «Маршрутка», а также 1680 иных локальных проверок. По их итогам пресечено четыре тысячи административных правонарушений в сфере в миграции. Об этом 6 июня заявила на координационном совещании руководителей органов государственной и территориальных федеральных органов власти начальник областного управления по вопросам миграции УМВД России Елена Аксенова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Управление МВД России по Калужской области Миграционный контроль

За пределы России депортированы 145 иностранных граждан. В органы безопасности направлено 459 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 538 решений о сокращении срока временного пребывания. До конца 2022 года органами правопорядка будут поэтапно проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Запрет» по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами установленных запретов на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам в иных сферах экономической деятельности. Проводилась отработка адресов массовой постановки на миграционный учет на территории региона. По результатам установленных фактов фиктивной регистрации с учета сняты 907 иностранных граждан. В регионе с начала года на 7,9% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.

«По состоянию на 1 июня 2022 года на территории Калужской области пребывают около 50 тысяч иностранных граждан, имеющих право на осуществление трудовой деятельности и в целом принимаемые властями меры позволили обеспечить стабильность развития миграционной ситуации в регионе и не допустить осложнения оперативной обстановки в сфере межнациональных, межконфессиональных отношений», — отметила Елена Аксенова.