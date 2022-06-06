В Калужской области пресечено 4 тысячи правонарушений в сфере миграции
Калуга, 6 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области с начала 2022 года реализовано пять оперативно-профилактических мероприятий «Цунами» и «Маршрутка», а также 1680 иных локальных проверок. По их итогам пресечено четыре тысячи административных правонарушений в сфере в миграции. Об этом 6 июня заявила на координационном совещании руководителей органов государственной и территориальных федеральных органов власти начальник областного управления по вопросам миграции УМВД России Елена Аксенова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
За пределы России депортированы 145 иностранных граждан. В органы безопасности направлено 459 представлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию, принято 538 решений о сокращении срока временного пребывания. До конца 2022 года органами правопорядка будут поэтапно проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Запрет» по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами установленных запретов на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам в иных сферах экономической деятельности. Проводилась отработка адресов массовой постановки на миграционный учет на территории региона. По результатам установленных фактов фиктивной регистрации с учета сняты 907 иностранных граждан. В регионе с начала года на 7,9% снизилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами.