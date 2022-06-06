Таллин, 6 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Решение премьер-министра Эстонии, председателя Реформистской партии Каи Каллас отправить в отставку сразу семерых министров от входящей в коалицию Центристской партии и при этом остаться на своем посту свидетельствует о заметном падении политической культуры в стране.

FinnishGovernment Кая Каллас

Об этом спикер парламента, председатель Центристской партии Юри Ратас заявил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR. По мнению Ратаса, если премьер-министр сочла, что коалиции больше нет, то она должна была одновременно подать президенту заявление о своей отставке. Но этого так и не было сделано.

«Решение Каи Каллас освободить от должности семерых министров из Центристской партии без предварительного уведомления — это очередное понижение планки политической культуры», — подчеркнул он.

По его оценке, страна находится в необычной ситуации, когда властью страной правит в одиночку Реформистская партия, не имея на то народного мандата: «В их фракцию входит лишь треть состава парламента. Таким образом, действия реформистов без учета мнения парламентского большинства находятся в противоречии с Конституцией».

Ратас напомнил реформистам, что Эстония — парламенсткая республика.