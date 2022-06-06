6 июня 2022 | Время чтения 3 мин

И есть ли в соглашении о добыче комбу в российских территориальных водах признание их таковыми?

Анатолий Кошкин, , 14:34 — REGNUM В российских СМИ, особенно дальневосточных, активно обсуждается сообщение о заключении российско-японского соглашения о добыче морской капусты, именуемой в Японии комбу, у берегов российского острова Сигнальный, входящего в южную часть Курильских островов. По сообщению японского агентства Киодо, японские промысловики заплатят компенсацию за вылов в размере около 88 млн иен (около 674 тыс. долларов), при этом к промыслу будут допущены 220 рыболовецких шхун.

Россия и Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ТАСС напоминает, что район Сигнального, расположенного всего в 3,7 км от японского берега, был после Второй мировой войны первой и долгое время единственной зоной двустороннего экономического сотрудничества в южной части Курильских островов. Японские рыбаки поначалу самовольно пробирались туда за морской капустой — ламинарией, что приводило к частым инцидентам с советскими пограничниками, включая аресты и конфискацию браконьерских судов. В связи с этим в 1963 году было подписано соглашение о легальном промысле у острова Сигнального.

Проблема добычи комбу в территориальных водах СССР, ныне России, у этого принадлежащего нашей стране острова в течение длительного времени имела и, считаю, имеет и сейчас серьезный политический и дипломатический аспект. Дело в том, что японское правительство отказывается от своего имени заключать соглашение о добыче комбу, признавая район добычи российским.

За столетия потребления комбу (первые упоминания об этом морском продукте встречаются в рукописных документах, датированных 797 годом) в Японии выработана своеобразная «культура комбу». Эти ценные витаминами и другими полезными для здоровья человека веществами водоросли в различном виде используются не только для приготовления блюд, но и в фармацевтике и при другом непищевом применении. Понимая важность для японцев комбу, не желающий признавать остров Сигнальный, как и другие южные Курилы, российским официальный Токио вынужден молчаливо соглашаться с тем, что в переговорах о добыче морской капусты с японской стороны принимает участие Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников.

Водоросли комбу сушатся на берегу

К сожалению, в информации о достигнутом соглашении не указывается, на каких условиях японские рыбаки будут продолжать добычу комбу в наших водах. А вот в советские времена они признавали, что добыча ведется в принадлежащих СССР акваториях, и обязывались соблюдать в районах лова советское законодательство.

Напомним одно из таких соглашений, именуемое «Соглашение между Министерством рыбного хозяйства СССР и Хоккайдской ассоциацией рыбопромышленников о промысле морской капусты японскими рыбаками от 25 августа 1981 года. В Соглашении, в частности, говорилось:

«Министерство рыбного хозяйства СССР и Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников, руководствуясь желанием способствовать развитию и укреплению добрососедских отношений и сотрудничества между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Советская сторона, идя навстречу просьбам японских рыбаков, проживающих на острове Хоккайдо, соглашается предоставить этим рыбакам возможность заниматься промыслом морской капусты в районе, который ограничен линией, проходящей через следующие точки (далее следуют координаты района добычи)…

Статья 5

Японские рыбаки, занимающиеся промыслом морской капусты в районе, указанном в статье 1 настоящего Соглашения, должны соблюдать законы, постановления и правила Союза Советских Социалистических Республик, действующих в этом районе, а также положения настоящего Соглашения.

О вышеуказанных законах, постановлениях и правилах, а также об их изменениях и дополнениях к ним Советская Сторона будет ставить в известность Хоккайдскую ассоциацию рыбопромышленников».

Сушёный комбу продаётся в японском супермаркете Froggieboy

Хотелось бы иметь разъяснение правительства РФ о том, содержится ли положение об обязанности японских рыбаков при добыче комбу в российских водах признавать и соблюдать законодательство Российской Федерации.

В откликах и комментариях читателей по поводу заключенного ныне соглашения нередко выражается недоумение по поводу того, правильно ли делает российская сторона, предоставляя право работы в территориальных водах России рыбакам Японии — официально объявленной недружественным государством. Тем более в условиях, когда правительство Японии обрушило на нашу страну беспрецедентные «санкции», всемерно поддерживает нацистский киевский режим и оказывает ему финансовую и материальную помощь, высылает российских дипломатов, сближается с НАТО в открытом противостоянии России. И действительно, неужели 674 тысячи долларов столь желанны российской стороной, что она закрывает глаза на неприкрытую враждебную политику Токио и избегает вполне уместных в создавшейся ситуации контрсанкций?