Екатеринбург, 6 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются очень сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Admnvrsk.ru Ливень

Такой прогноз дали синоптики. Сотрудники главка призывают уральцев не терять бдительности, а также не пренебрегать соответствующими рекомендациями МЧС.

Населению рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, не пытаться укрываться под деревьями и т.д. Обо всех происшествиях просят сообщать по номеру пожарно-спасательной службы МЧС «101».