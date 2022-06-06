Москва, 6 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Первый российский KVM-коммутатор, предназначенный для управления десятком компьютеров с одного рабочего места, представила государственная корпорация Ростех. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Цитата из к/ф «Пароль «Рыба-меч». Реж. Доминик Сена. 2001. США-Австралия Компьютеры

Отмечается, что новое устройство создано на базе российских комплектующих и оно предоставляет полнофункциональный удаленный доступ к персональным компьютерам, ноутбукам, серверному оборудованию и станкам с ЧПУ, для оптимизации работу IT-специалистов.

Также уточняется, что прибор в дальнейшем будет способен контролировать до 240 устройств и указывается, что он обеспечивает управление через web-интерфейс, из-за чего установка специальных клиентов или драйверов на подключаемые устройства не требуется.

При этом с помощью KVM-коммутатора возможны удаленное включение, принудительное выключение и перезагрузка оборудования, а также настройка первичного загрузчика и другого программного обеспечения.

Кроме того, добавляется, что с помощью новинки можно автоматизировать управление аппаратными комплексами, включая не адаптированные для удаленного доступа и оно также дает возможность разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стабилометрическая платформа (прибор для анализа способности человека управлять позой тела и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции — ред.) отечественного производства успешно используется в реабилитационном и учебном Центре Фонда социального страхования (ФСС) России.