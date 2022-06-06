Кишинёв, 6 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. У Молдавии нет других способов развития, кроме вождения в Евросоюз. Об этом 6 июня заявил спикер Палаты депутатов парламента Румынии Ион- Марчел Чолаку, выступая на брифинге в Кишинёве.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

«Место Республики Молдова — в Европейском союзе. Нет другого пути развития для Молдовы кроме как вхождение в ЕС», — сказал Чолаку.

Выступающий вместе с ним председатель парламента Молдавии Игорь Гросу добавил, что вскоре должно пройти совместное заседание законодательных органов обеих республики.

Напомним, ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил, что обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и призвал поддержать стремление Молдавии вступить в ЕС.