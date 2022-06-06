Москва, 6 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Решение о запуске промышленной ипотеки — это чрезвычайно важное решение для развития экономики России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

AlexanderStein Ипотека

«Особенно оно оптимистично для малого и среднего бизнеса, у которых финансовые обороты совсем другие, нет достаточных прибылей и в целом свободных денег.

Брать кредит на постройку цеха или конвейера или склада с существующими банковскими процентами очень сложно: строишь не меньше года, отдача будет еще через год-два, а многие постройки легкой конструкции не признают зданиями и их невозможно заложить.

Решение главы правительства РФ Михаила Мишустина своевременное и показывает, что в российском Белом доме и Минстрое тонко чувствуют потребности бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос о запуске «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых.

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