Зарандж, Афганистан, 6 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что участниками митинга под названием «Поддержка хиджаба», организованного талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были только семьи и родственники членов движения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Акция была проведена 3 июня. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во второй раз хотели провести женский митинг в провинции Нимроз, но ни одна семья Нимроза, кроме семей членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не приняла участия в мероприятии.

После митинга ряд жителей Нимроза заявил, что вместо этого талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) следовало бы вновь открыть школы для девочек и платить учителям, которые содержат свои семьи.