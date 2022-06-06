Мадрид, 6 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Министр социальных прав и повестке Ионе Беларра предложила правительству снизить стоимость проездных билетов на общественный транспорт до 10 евро. Об этом пишет агентство EFE.

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Помимо этого, она предложила немедленно повысить пенсии на 15% и запретить сокращение поставок уязвимым семьям.

По словам источников агентства в министерстве социальных прав, именно эти законодательные предложения были направлены в соответствующие министерства для включения в План реагирования на последствия ситуации вокруг Украины, который правительство собирается продлить.