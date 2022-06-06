Лондон, 6 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс полностью поддерживает премьер-министра Бориса Джонсона и просит коллег последовать её примеру. Об этом она написала в Twitter.

Chatham House Борис Джонсон

По словам Трасс, Джонсон принёс извинения за допущенные ошибки. Премьер-министру грозит вотум недоверия после поддержки большинства членов парламента от Консервативной партии.

«Премьер-министр имеет мою поддержку на 100% в сегодняшнем голосовании, и я настоятельно призываю коллег поддержать его», — написала Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, критика обрушилась на Джонсона после скандала вокруг вечеринок, которые проходили в правительственной резиденции на Даунинг-стрит в период локдауна, объявленного в Британии из-за пандемии коронавируса. Политик рискует потерять кресло премьер-министра.

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