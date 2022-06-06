Липецк, 6 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

6 июня выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрирован 151 тыс. 701 случай заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 320 человек выписаны, в том числе 60 — за последние сутки.

За весь период скончались 3772 человека. Подтверждено два новых летальных случая.