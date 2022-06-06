Москва, 6 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Российские вооруженные силы контролируют развитие боевых действий в рамках спецоперации. Об этом 6 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Динамики особой прорывной мы не наблюдаем, но мы везде контролируем ситуацию и навязываем противнику свою тактику действий», — сказал Ходаковский.

По его словам, на данный момент вооруженные силы России формируют окружение украинской группировки войск в Северодонецке.