Вашингтон, 6 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Большинство граждан США (70%) выступают за введение законов, которые поспособствуют снижению насилия с применения огнестрельного оружия, за счет прав на обладание оружия, об этом со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

В свою очередь, за то, что важнее сохранить права на оружие, выступают 29% респондентов.

Подавляющее большинство (90%) сторонников ужесточения законов об оружии среди демократов. Их поддерживает 75% сторонников независимых кандидатов. В свою очередь, среди республиканцев большинство (56%) выступает за сохранение широты прав владельцев огнестрельным оружием.

Новый опрос проводится в связи с тем, что за последние несколько недель в США произошла серия массовых расстрелов: 10 человек были убиты в продуктовом магазине в Буффало, штат Нью-Йорк, 21 человек был убит в начальной школе в Увальде, штат Техас, и четверо убиты в больнице в Талсе, штат Оклахома. Кроме того, 4 июня еще четыре человека были убиты и 28 ранены в результате серии массовых расстрелов в США.

В ответ на недавнюю волну массовых расстрелов президент Байден на прошлой неделе призвал законодателей решить проблему насилия с применением огнестрельного оружия, приняв законы о расширении проверок биографических данных, внедрении национальной системы законов о красных флагах и запрете на продажу штурмовых винтовок.