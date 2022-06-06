Донецк, 6 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Донецк семь раз подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск с начала суток 6 июня. Это следует из данных, опубликованных представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

Dialog.ua Завод «Точмаш», Донецк

Обстрелы в среднем происходят два раза в час. Так, в 08:45 по местному времени из Красногоровки по Петровскому району Донецка выпустили 15 снарядов калибра 122 мм, в 08:55 из Водяного — три мины калибра 120 мм по Куйбышевскому району города.

В 09:00 украинские силовики выпустили по Петровскому району ещё десять снарядов калибра 122 мм, затем в 09:45 — четыре снаряда калибра 122 мм по Киевскому району.

Петровский район обстреляли ещё трижды: в 10:00, 10:20 и 11:00. Всего за этот час выпущено 43 снаряда калибра 122 мм. Обстрел вёлся из Красногоровки.

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