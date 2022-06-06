Ракка, Сирия, , 12:59 — REGNUM Угроза вторжения вооруженных сил Турции в Сирию вынуждает тысячи человек покинуть свои дома. Об этом, как сообщает Al-Araby-al-Jadid, заявил командующий курдским ополчением SDF Мазлум Абди журналистам.

Беженцы

По его словам, курдское ополчение согласно действовать вместе с сирийским правительством при отражении турецкой агрессии. Однако боевые действия, вне зависимости от их интенсивности, гарантированно приведут к исходу беженцев, заявил он.

«Новое турецкое нападение приведет к перемещению около миллиона человек, расширению зоны военных действий. Приоритетом является защита сирийской территории, и никто не должен думать об использовании ситуации для достижения своих личных целей и завоевания территорий», — заявил Мазлум Абди.