Махачкала, 6 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Дагестане будет создано новое учебное заведение, в котором будут готовить специалистов для работы в туристической сфере. Новый коллеж необходим в силу того, что в республику ежегодно приезжает все большее количество туристов, сообщил глава республики Сергей Меликов.

Шамиль Магомедов Седло, гора в Дагестане

«В Дагестане появится колледж для подготовки специалистов среднего звена в сфере туризма. Такое заявление на очередном заседании оперштаба по развитию экономики сделал Сергей Меликов», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы главы Дагестана.

Развитию туризма в Дагестане уделяется повышенное внимание. Эта отрасль станет одним из основных направлений экономики. Наряду с имеющимися туристическими объектами, власти региона планируют создавать новые. Одним из них станет туристический кластер в поселке Дубки, отметил Меликов. На территории площадью 7,4 гектара будет создана зона отдыха повышенной комфортности.