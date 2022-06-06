Новосибирск, 6 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 6 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 637 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 50 новых носителей коронавируса. За это же 61 пациент выздоровел, один пациент скончался. В реанимации находятся 87 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 258 865 случаев заражения коронавирусом, 252 276 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5674 человека.