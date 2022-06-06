Рыбинск, Ярославская область, 6 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославской области автобус съехал в кювет, уходя от столкновения с лосём, пострадали 5 человек. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

МУ МВД России «Рыбинское» Место ДТП

ДТП произошло в 22:20 5 июня в Рыбинском районе на дороге Сергиев Посад — Череповец.

«Водитель автобуса «Фольксваген», мужчина 1960 г. р., для предотвращения наезда на дикое животное (лось) совершил съезд по ходу движения в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. На момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек. Водитель трезв», — сообщили в пресс-службе ярославской полиции.

По итогу двух пассажиров госпитализировали, двум оказались разовую помощь и ещё один нуждается в амбулаторном лечении.