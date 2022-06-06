Пенза, 6 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области должно представить к 1 июля перечень помещений под создание многофункциональных центров. Рост обращений в МФЦ граждан заставляет власти расширить сеть многофункциональных центров в микрорайонах Пензы — Терновке и на ГПЗ-24. Кроме того, поставлен вопрос передачи здания в центре города Белинского в собственность субъекта, а затем — муниципалитета — для открытия там ещё одного МФЦ. Такая информация озвучена в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 6 июня.

Александр Погожев ИА REGNUM МФЦ

По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время в Пензенской области функционирует сеть из 33 МФЦ и 233 территориально обособленных структурных подразделений в удалённых сельских поселениях. Всего — 582 окна приёма и выдачи документов. Штатная численность сотрудников МФЦ Пензенской области составляет 759 человек. В многофункциональные центры переведено большинство востребованных и социально значимых услуг. Сегодня жителям региона доступно получение в среднем более 420 видов таких услуг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту падения лифта в многофункциональном центре в Чебоксарах.

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