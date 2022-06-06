Аграриям Башкирии поставили задачу заготовить двухлетний запас кормов
Уфа, 6 июня, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Аграриям Башкирии поставлен план по заготовке двухлетнего запаса кормов в регионе. Об этом 6 июня сообщил заместитель премьер-министра правительства — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на заседании республиканского правительства в центре управления регионом.
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Он сообщил, что в республике началась кормозаготовительная компания.
«Травостой достаточно хороший. Поэтому мы ставим план на заготовку двухлетнего запаса кормов», — сообщил он.
Согласно данным на 2 июня, в Башкирии посеяли более 27 тысяч га гречихи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии представили проект по развитию растениеводства.