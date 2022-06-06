Каракас, 6 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Сегодня правительство Венесуэлы прогнозирует рост национальной экономики на уровне около пяти процентов в 2022 году. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил заместитель министра по антисанкционной политике Венесуэлы Уильям Кастильо.

Венесуэла

По его словам, рост добычи нефти и восстановление цен на сырую нефть способствуют оживлению экономики страны в 2021 году.

«Последствия санкций против России оказывают давление на цены на энергетические товары. В этих условиях экономика Венесуэлы, по прогнозам, вырастет на пять процентов в 2022 году», — написал Кастильо.

В этой связи заместитель министра отметил, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) установила цену на венесуэльскую нефть Merey на уровне 83,40 долларов за баррель, что на 31 процентный пункт больше, чем в январе.

Кастильо подчеркнул, что Merey сохраняет тенденцию к росту с апреля 2021 года, когда ее стоимость составляла 46,60 доллара, и с тех пор выросла на 81%.