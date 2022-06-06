Москва, 6 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов обручились. Об этом 6 июня написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

(сс) Rama Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Кацалапов рассказал, что сделал предложение своей партнёрше по танцам на льду.

«Она сказала «Да»! Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент», — написал Кацалапов.

Он сообщил, что это произошло 22 мая.

Напомним, являются олимпийскими чемпионами в командном турнире Игр 2022 года в Пекине. Также они выиграли серебро в танцах на льду в индивидуальном турнире. Кроме того, Кацалапов является олимпийским чемпионом Сочи-2014.