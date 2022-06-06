Томск, 6 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. 12 человек госпитализированы в стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 131 778. Жертвами коронавируса стали 843 больных.

Выздоровели после COVID-19 за последние сутки 21 человек, а всего к настоящему времени коронавирус в Томской области победили 129 880 пациентов.