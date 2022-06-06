Москва, 6 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Стабилометрическая платформа (прибор для анализа способности человека управлять позой тела и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции — ред.) отечественного производства успешно используется в реабилитационном и учебном Центре Фонда социального страхования (ФСС) России. Об этом сообщает пресс-служба ФСС.

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Уточняется, что комплекс «БиоМера», который является уникальный, предназначен для проведения диагностических и реабилитационных процедур для устранения различных мозжечковых нарушений (равновесие, устойчивость), нарушений координации и пространственного дефицита.

Также указывается, что этот метод лечения помогает при восстановлении здоровья после полученных на производстве травм и профессиональных заболеваний летчикам, спортсменам, а также работающим на вредных производствах. При этом отмечается, что в 2022 году планируется с помощью этого комплекса восстановить здоровье у не менее чем 80 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что челябинская компания ООО «Миасский завод медицинского оборудования» в партнерстве с компанией «Дельта» зарегистрировали в Росздравнадзоре и вывели на рынок первый российский аппарат для липосакции.