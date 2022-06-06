* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посетили ряд школ в районе «Хайрхана» в столице Афганистана и допросили учащихся об их семьях. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

5 июня радикалы обошли школы в районе «Хайрхана» в Кабуле, чтобы расспросить учащихся с первого по третий классы о работе их отца, его должности, основном месте жительства и членах семьи.

Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что допрос детей в военных целях противоречит международному праву.

Допросы были проведены после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно арестовали нескольких человек по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.