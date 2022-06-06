Санкт-Петербург, 6 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. На улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга выставили на продажу торговый центр Villa за 800 млн рублей.

vk.com/tcvilla ТЦ Villa (группа в «ВК» ТЦ Villa)

Как сообщает 6 июня «Деловой Петербург», ТЦ Villa площадью 38 тыс. кв. метров был построен в 2004 году и принадлежит ретейлинговой компании «О’Кей», при этом сам продуктовый магазин сети, который находится в комплексе, оформлен как отдельное здание и не продается.

Предполагается, что продажа здания на Савушкина, 119/3А обусловлена спадом интереса у покупателей, в том числе из-за транспортной развязки, которую построили вблизи ТЦ в 2012 году. После чего подход к зданию стал менее удобным. Чтобы привлечь покупателей, ТЦ переоборудовали в аутлет, а потом — в центр интерьерных решений.

«Момент для продажи выбран не самый удачный. В апреле этого года обороты розничной торговли упали на 9,7%, а в Петербурге — на все 17%», — говорится в сообщении.

Заметим, что объект выставлен на продажу по цене 800 млн рублей, что по оценке управляющего партнёра Rusland SP Андрея Бойкова, ниже себестоимости строительства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны РФ продаст казармы Семёновского и Егерского полков в центре Петербурга за 100-130 млн рублей.