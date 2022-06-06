* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 6 июня, 2022, 12:27 — ИА Регнум. После публикации Государственным департаментом США отчёта о религиозных ограничениях в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что отчёт основан на неточной информации. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид опроверг эту информацию в «Твиттере» 5 июня.

«Права всех религиозных и гражданских меньшинств в Афганистане гарантированы», — написал Муджахид.

Он добавил, что сунниты, шииты, сикхи и индуисты в Афганистане свободно исповедуют свою религию.

Напомним, Государственный департамент США заявил в докладе о свободе вероисповедания в Афганистане, опубликованном 4 июня, что свобода вероисповедания была резко ограничена, после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан.