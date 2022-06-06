Москва, , 12:26 — REGNUM За май 2022 года объём Фонда национального благосостояния увеличился более чем на 1 трлн 470 млрд рублей, сообщает 6 июня Министерство финансов России.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на 1 июня, объём ФНБ составил 12 трлн 475,932 млрд рублей, говорится в информации министерства. Эта сумма составляет 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

При этом на 1 мая объём ФНБ составлял 11 трлн 005,374 млрд рублей (или 8,3% от прогнозируемого объёма ВВП). Всего за месяц объём ФНБ увеличился на 1 трлн 470,6 млрд рублей.