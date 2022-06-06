Шахты, Ростовская область, 6 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Ростовской области школьный автобус сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая доставлена в больницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 6 июня.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Авария случилась около 8:20 мск на улице Хабарова в Шахтах. Водитель школьного автобуса перевозил четверых девятиклассников из Киреевской школы в посёлок Горняцкий Октябрьского сельского района. Школьники ехали в пункт сдачи ЕГЭ. По предварительным данным, водитель сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе. В бессознательном состоянии девочку доставили в больницу.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.