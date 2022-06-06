Абу-Даби, 6 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Объединённые Арабские Эмираты направили самолет с медикаментами и другой медицинской помощью в Сенегал. Об этом 6 июня сообщает официальное информационное агентство WAM.

Mil.ru Гуманитарная помощь

По данным журналистов, помощь призвана способствовать ликвидации последствий пожара, вспыхнувшего в неонатальном отделении больницы «Дабах» в городе Тифвани, севернее столицы Сенегала.

Как сообщалось ранее, в результате пожара погибли 11 младенцев и десятки детей получили серьёзные травмы.

В состав партии помощи вошли медикаменты для отделений родовспоможения и сохранения недоношенных детей, кровати, оборудование для операционных и фельдшерско-акушерских групп, медикаменты и наборы для оказания первой помощи.