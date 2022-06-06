Москва, , 12:25 — REGNUM Зафиксированный в России рост спроса на аренду жилья отражает желание части российских семей дождаться стабилизации рынка недвижимости и экономики в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Рост спроса на аренду следует за повышением ипотечных ставок в марте 2022 года. Это вполне отражает желание части семей выждать и принять решение о приобретении квартиры после стабилизации рынка недвижимости и экономики в целом. Кто-то ждет снижения цен, которое наблюдалось через несколько месяцев после финансовых кризисов 1998, 2008 и 2014 гг. Кто-то не уверен в своей платёжеспособности и перспективах работы, а кого-то привлекло снижение арендных ставок весной 2022 года», — пояснил Цыганов.

По его словам, повышение спроса на аренду может вызвать рост ставок в отдельных случаях применительно к интересным объектам с хорошим ремонтом или вблизи от станций метро в старой Москве.

«Сдерживаться этот рост будет платежеспособностью потенциальных арендаторов и тенденциями по повышению доступности ипотеки. При этом в отношении неудобных локаций, «убитых» квартир и микро-студий вдали от метро ожидать роста арендных ставок не стоит. Такие предложения для семей не очень привлекательны и будут рассматриваться в последнюю очередь и при условии понимания экономии», — подытожил экономист.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в РФ в мае 2022 года на 10-12% вырос спрос на аренду жилья по сравнению с апрелем.