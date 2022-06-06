Молдавия, , 12:25 — REGNUM Депутаты парламентов Молдавии и Румынии вскоре проведут в Кишинёве совместное заседание. Об этом сообщил журналистам спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Флаги Румынии и Молдавии cotidianul. ro

«Это мощный сигнал о поддержке проводимых нынешней властью реформ, это сигнал о поддержке совместных действий в областях инфраструктуры, энергетики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры», — заявил Гросу.

Он не назвал, когда конкретно может состояться подобное заседание двух парламентов.

Стоит отметить, что в Молдавии 6 июня ожидается визит председателя Палаты депутатов парламента Румынии Иона-Марселя Чолаку. Запланирована его встреча с Гросу, после чего они выступят перед представителями СМИ.