Молдавия, 6 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Депутаты парламентов Молдавии и Румынии вскоре проведут в Кишинёве совместное заседание. Об этом сообщил журналистам спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

cotidianul. ro Флаги Румынии и Молдавии

«Это мощный сигнал о поддержке проводимых нынешней властью реформ, это сигнал о поддержке совместных действий в областях инфраструктуры, энергетики, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры», — заявил Гросу.

Он не назвал, когда конкретно может состояться подобное заседание двух парламентов.

Стоит отметить, что в Молдавии 6 июня ожидается визит председателя Палаты депутатов парламента Румынии Иона-Марчела Чолаку. Запланирована его встреча с Гросу, после чего они выступят перед представителями СМИ.