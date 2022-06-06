Вашингтон, 6 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Федеральной резервной системе, Европейскому центробанку и Банку Англии пришлось столкнуться с уровнем инфляции, который в четыре раза превысил целевой показатель в 2%, пишет 6 июня Bloomberg. Может оказаться, что ценовая стабильность ближайшего прошлого — это скорее их удача, чем заслуга, и она уже на исходе.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Несколько недель назад старший экономист ФРС Джереми Радд опубликовал доклад, который не внушает оптимизма в том, что касается способности центробанков предотвратить стагфляцию в своих странах. Более того, он приходит к выводу, что нынешнее маниакальное стремление повышать процентные ставки может больно ударить по экономическому росту, но не привести к вожделенной цели.

Нынешняя волна инфляции, безусловно, застала центробанки врасплох. Опубликованные на прошлой неделе данные показали, что потребительские цены в еврозоне в мае выросли до рекордного уровня — на 8,1% по сравнению с 7,5% в предыдущем месяце, сильнее, чем ожидавшиеся экономистами 7,8%. Банк Англии ждет, что в ближайшие месяцы инфляция превысит уже 10%. А в США, как полагают экономисты, 10 июня произойдет четвертое подряд повышение ставки.

В такой ситуации не удивительно, что специалисты дают противоречивые прогнозы.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард попыталась дать некоторую ясность финансовым рынкам, обязавшись повысить процентные ставки на четверть пункта в июле и еще раз к концу третьего квартала. Это позволит довести ставку банка до нуля с — 0,5%.

Но и глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот, и руководитель Национального банка Словакии Петер Казимир отказываются исключать возможность повышения ставки сразу на полпункта, а управляющий Австрийского центробанка Роберт Хольцманн заявил, что «повышение ставки на 50 базисных пунктов послужит необходимым четким сигналом, что ЕЦБ серьезно настроен на борьбу с инфляцией».

Учитывая резкий рост инфляции на прошлой неделе, Лагард может оказаться не в большинстве в ближайшие месяцы.

Если основные экономики мира действительно скатятся в стагфляцию, это будет означать, что главы центробанков, определяющие финансовую политику, не справились со своей задачей.