Пермь, , 12:24 — REGNUM В Пермском крае за неделю (30 мая — 5 июня) в ДТП погиб один человек. Ещё 17 человек, в том числе трое детей, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Инспектор ГИБДД Официальный сайт Госавтоинспекции

За семь дней в регионе произошло десять ДТП. Автоинспекторы пресекли 2927 нарушений правил дорожного движения. В частности, выявлены 64 нетрезвых водителя и водителя с признаками опьянения. Ещё 36 водителей управляли транспортным средством не имея водительского удостоверения.

Также за неделю выявлено 70 нарушений правил перевозки детей; 360 непредоставлений преимущества пешеходам; 377 нарушений ПДД пешеходами; 17 нарушений, связанных с управлением транспортом без государственных регистрационных знаков; 290 нарушений, связанных с управлением транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными плёнками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств; восемь нарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Среди нарушителей числится 51 водитель автобуса.