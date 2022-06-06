Дивногорск, Красноярский край, , 12:23 — REGNUM Вблизи города Дивногорска ликвидировали крупную несанкционированную свалку, сообщили ИА REGNUM 6 июня в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Мусор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свалка образовалась в посёлке Манский. Уборку в преддверии Дня охраны окружающей среды провели инспекторы минэкологии, местные жители и волонтёры.

Добавим, летом в расположенный в живописном месте посёлок приезжают сотни туристов. Отдыхающие оставляют после себя горы мусора — пластик, бутылки, пакеты и так далее. В этот раз экологический десант нашёл в лесу даже мебель, жестяные бочки и покрышки.

Всего в ходе субботника было собрано более 20 мешков мусора. Отходы отсортировали, направив полезные фракции на переработку. Остальное увезли на специализированный полигон.

В ближайшее время на этой территории планируют установить камеры видеонаблюдения. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

Читайте также: В Оренбуржье чиновников через суд обязали убрать свалку опасных отходов