Дивногорск, Красноярский край, 6 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Вблизи города Дивногорска ликвидировали крупную несанкционированную свалку, сообщили ИА REGNUM 6 июня в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мусор

Свалка образовалась в посёлке Манский. Уборку в преддверии Дня охраны окружающей среды провели инспекторы минэкологии, местные жители и волонтёры.

Добавим, летом в расположенный в живописном месте посёлок приезжают сотни туристов. Отдыхающие оставляют после себя горы мусора — пластик, бутылки, пакеты и так далее. В этот раз экологический десант нашёл в лесу даже мебель, жестяные бочки и покрышки.

Всего в ходе субботника было собрано более 20 мешков мусора. Отходы отсортировали, направив полезные фракции на переработку. Остальное увезли на специализированный полигон.

В ближайшее время на этой территории планируют установить камеры видеонаблюдения. Нарушителей будут привлекать к ответственности.

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